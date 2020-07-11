РИАМО - 11 июл. Правительство Российской Федерации одобрило проект документа о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, передает Nation News.

«Проектом вносятся поправки в законопроект «О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - говорится в сообщении.

Принятие проекта позволит расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения и создать благоприятные условия для работы субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.

Чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, необходимо иметь штат сотрудников менее 100 человек, при этом доход не должен превышать 150 миллионов рублей в год.