РИАМО - 11 июл. Число случаев коронавируса во всех странах мира на сегодняшний день достигло 12 322 395, сообщает Газета.ru.

«Коронавирус за сутки выявлен у 219 983 человек, скончались 5286 пациентов с Covid-19», - говорится в сообщении.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 556 335.

С начала пандемии в России выявлено 720 547 случаев коронавируса, зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 пациентов.

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11 ИЮЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.