РИАМО - 11 июл. На базе Межвидового учебного центра в Сергиево-Посадском округе начался всеармейский этап международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ, а также служба пожарной безопасности МО РФ», - говорится в сообщении.

Победители соревнований представят Вооруженные силы России на армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Качество выполнения условий конкурса военнослужащими оценит компетентное жюри.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе конкурсантов ждет «специальная полоса», где участники соревнований в индивидуальных средствах защиты на время с применением специальной техники потушат очаги пожаров.

На этапе «Эстафета» они преодолеют препятствия огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, и извлекут условно пострадавших. На этапе «Победный рывок» конкурсанты преодолеют в средствах индивидуальной защиты ров с водой и заблокированный проход с помощью гидравлических инструментов, а также выполнят вождение специальных автомобилей по пересеченной местности.