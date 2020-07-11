РИАМО - 11 июл. Правительство Российской Федерации обеспечило возможность льготного проезда в Крым на поезде для школьников старше десяти лет во время летних каникул, передает Газета.ru.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Во время летних каникул школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу. Его перевозчику субсидирует государство», — говорится в документе.

Купить билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий можно будет со скидкой в 50%.