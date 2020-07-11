РИАМО - 11 июл. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выиграла в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщает Газета.ru.

«Тутберидзе работает с чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при Аленой Косторной, двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой и двукратным победителем первенства страны среди юниоров Даниилом Самсоновым», - говорится в сообщении.

Также за награду в данной номинации боролись канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян.

Также чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная стала победителем премии в номинации «Лучший новичок сезона». За данную награду боролась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и кореянка Ю Ен.

В прошлом сезоне ученица Тутберидзе выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Также ей принадлежат рекорды по оценкам в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух выступлений (247,59 балла).