РИАМО - 11 июл. В субботу московские спасатели помогли утятам выбраться из технического сооружения на реке Алешинка, спасенных птиц выпустили в пруд, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

«Днем 11 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Новопеределкине утята попали в техническое сооружение, расположенное в реке Алешинка», - говорится в сообщении.

К месту происшествия направили расчет ПСО №206 Пожарно-спасательного центра города.

По прибытии на место спасатели спустились в коллектор и вытащили из него пять утят. Спасенных птиц выпустили в Мичуринский пруд.