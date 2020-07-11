РИАМО - 11 июл. На Трубной площади в столице произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из них от удара наехал на пешехода, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 18:15 на Трубной площади у пересечения Рождественского и Цветного бульваров произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин совершила наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии на данный момент работают сотрудники ДПС и медики.