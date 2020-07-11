РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. В поселке Нахабино городского округа Красногорск участники субботника собрали свыше 100 автомобильных покрышек и 16 кубометров мусора, говорится в сообщении медиаотдела «Маликов Group».

Субботник по реабилитации прибрежной зоны прошел на реке Нахабинке. Инициатором выступил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель палаты молодых депутатов при Московской областной думе, лидер эковолонтеров Подмосковья Сергей Маликов.

«В мероприятии приняли участие более 40 человек, а также представители администрации горокруга, Мособлдумы, СМИ. Было пройдено около 5 километров. Собрано более 100 автомобильных покрышек, а также 16 кубометров строительного и бытового мусора», - говорится в сообщении.

Администрация Красногорска выделила спецтехнику и людей для помощи в расчистке реки и вывоза собранного мусора.

«Подобные мероприятия планируется проводить каждые две недели, пока вся прибрежная зона реки Нахабинки не будет расчищена от мусора», - добавляется в материале.

Маликов подчеркнул, что отклик людей на экологические инициативы с каждым днем повышается, если с ними работать.

«Пятнадцатого июля команда эковолонтеров запускает экоквест «Охота на колеса», цель которого ликвидировать несанкционированные свалки автомобильных покрышек в Красногорске с последующим расширением по всей Московской области», - добавляется в сообщении.

В рамках квеста будут спортивные мероприятия, экофитнес, викторины, конкурсы и множество других активностей.