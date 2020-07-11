РИАМО - 11 июл. В Московской области из-за грозы, ливня и шквалистого ветра энергетики усилили готовность бригад и специалистов для работы в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В ближайший час с сохранением до 00 часов 12 июля 2020 года в Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквал 17-22 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В регионе с 7 июля действует режим повышенной готовности электросетевых компаний.

Жителям Подмосковья напомнили, что при отключениях электроснабжения необходимо сообщать об этом на телефон ЕДДС округа (Единой дежурной диспетчерской службы). Как правило, восстановление электроснабжения занимает не более двух часов, при сложных погодных условиях время восстановления может увеличиться.

Граждан призывают быть особенно бдительными в период прохождения грозового фронта и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

На запад и северо-запад Московской области в субботу обрушились гроза и ливни.