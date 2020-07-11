РИАМО - 11 июл. Ежегодно в столице появляется около 2 тысяч парковочных мест, с начала года в городе уже создано около 1,5 тысяч мест, а до конца года появится еще 500, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Примерно каждый год мы делаем около 2 тыс. дополнительных парковочных мест. В первую очередь, это места, которые необходимы жителям. Мы будем программу эту продолжать. В этом году примерно полторы 1,5 тыс. мы уже сделали, до конца года будет еще 500», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

В столице регулярно проходят рейды по выявлению должников, вовремя не оплативших штрафы за неоплату парковки и другие нарушения правил дорожного движения.

Срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Если автомобилист вовремя не погасит штраф, то на него может быть наложен еще один штраф, который будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Кроме того, приставы могут наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль.