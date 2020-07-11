РИАМО - 11 июл. Пожарные потушили возгорание на балконах четвертого и пятого этажей жилого дома в Чечерском проезде в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В субботу в 18:04 поступила информация о возгорании по адресу: Москва, Чечерский проезд, дом 88.

«В ходе проведения разведки было установлено, что происходит горение на балконах четвертого и пятого этажей жилого дома. Принятыми мерами в 18:31 пожар был локализован. и в 18:38 ликвидирован», - говорится в сообщении.

На момент ликвидации возгорания сведений о пострадавших при пожаре не поступало.

Для тушения огня в жилом доме выезжали 11 единиц техники и 35 человек личного состава.