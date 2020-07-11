РИАМО - 11 июл. В Москве осталось 8,6 тысячи коек для коронавирусных больных, они располагаются в городских федеральных и частных клиниках, в том числе в больницах в Коммунарке и Вороновском, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из оставшихся коронавирусных коек на сегодня порядка 5 тысяч свободно.

«Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ имени Боткина, Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, Демихова, №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 имени Баумана, имени Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница имени Рабухина», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что это суммарно более 9,6 тысячи коек.

На сегодня большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию.

Кроме того, все 85 городских поликлиник работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.