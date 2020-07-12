РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске на территории Георгиевского храма в воскресенье пройдет благотворительная ярмарка в поддержку больного мальчика и его папы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье в 10:30 на приходе Георгиевского храма пройдет благотворительная ярмарка в поддержку подольчанина Саши Мурашова, который борется с болезнью СМА I типа. Все желающие могут приобрести что-то на ярмарке за пожертвование или принести вещи, сделанные своими руками. Все вырученные средства перечислят маме мальчика Дарье Мурашовой», - говорится в сообщении.

На ярмарке можно будет приобрести футболки, мыло ручной работы, мягкие игрушки, вышитые прихватки, вязаные вещи и другие товары ручной работы.

У мальчика спинально-мышечная атрофия, это серьезная генетическая болезнь, которая лишает ребенка возможности двигаться, развиваться и расти. Ему необходима инъекция препарата Zolgensma, такую инъекцию делают в Америке и Израиле.

Сумма к сбору на данный момент составляет 157 886 036 рублей. Семье Мурашовых необходима поддержка, потому что его папа борется с онкологическим заболеванием легкого. Георгиевский храм находится на улице Большая Серпуховская, 93.