РИАМО - 11 июл. До конца этого года у пассажиров столичного общественного транспорта появится возможность персонализировать карту «Тройка» в приложении метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы будем делать так, чтобы все изменения, которые происходят в транспортной системе города, можно было отслеживать удобным и привычным для вас образом. Мы в этом году запустим персонализацию карты «Тройка» в мобильном приложении метро», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Картой «Тройка» можно оплатить проезд на общественном транспорте Москвы, МЦД, электричках, речных трамвайчиках, монорельсе и так далее.

«Тройку» можно приобрести в виде карты, брелока, кольца, браслета.