РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Подольская федерация футбола (ПФФ) проведет в воскресенье семинар для судей, на котором обсудят требования Роспотребнадзора по проведению соревнований в условия пандемии Covid‑19, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в воскресенье в 18:00 на стадионе «Планета» пройдет семинар для судей ПФФ. На нем обсудят требования Роспотребнадзора по проведению соревнований по футболу, последние изменения в правилах игры, общие вопросы», - говорится в сообщении.

Ранее ПФФ открыла на сайте статистики регистрацию на турниры 6 на 6 и 8 на 8 и попросила руководителей команд зарегистрировать свои клубы в соответствующие лиги.