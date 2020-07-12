РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Спорткомитет администрации городского округа Люберцы приглашает жителей принять участие в футбольном турнире в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В воскресенье на стадионе «Торпедо» состоится футбольный турнир. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Также в воскресенье в микрорайоне «Самолет» на Вертолетной улице, дом 4/2 пройдет турнир по баскетболу. Начало в 11:00.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8(495)503-32-42.