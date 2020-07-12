РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет открытая тренировка по силовому многоборью на стадионе «Весна», сообщается в группе «Федерация силового многоборья» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в воскресенье в 12:00 на стадионе «Весна» пройдет открытая тренировка по силовому многоборью. Также она будет транслироваться в прямом эфире», - говорится в сообщении.

В тренировке примут участие президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев и многократный призер тематических турниров Борис Курбатский.