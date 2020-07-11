РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске в ходе рейда представители власти выяснили, что Мясной ресторан работает и запускает в помещение посетителей, нарушая эпидемиологические нормы, введенные в период пандемии, ему выдали предписание на закрытие, сообщается Instagram-аккаунте комитета в соцсети.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска, представители Роспотребнадзора и Общественной палаты 10 июля провели рейд по исполнению субъектами потребительского рынка требований постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе мониторинга обращали внимание на организацию работы предприятий общественного питания.

«В результате рейда проведен мониторинг 10 объектов. Проверили три летние веранды по выполнению стандартов в период пандемии коронавируса. Сделали небольшие замечания, которые устранили на месте. Шесть объектов работают в соответствии с постановлением на доставку и вынос, только один Мясной ресторан работал, не выполняя ограничительные требования постановления», - говорится в сообщении.

Мясному ресторану выдвинули предписание о закрытии.