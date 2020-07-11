РИАМО - 11 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что натуральный кофе полезен для тех людей, которые страдают болезнями печени, в том числе гепатитом, сообщает Газета.ru.

«По его словам, частое употребление напитка не позволяет гепатиту переходить в цирроз, а циррозу – в рак», - говорится в сообщении.

Врач предлагает больным с вышеуказанными диагнозами пить в день три-пять чашек кофе.

Он добавил, что если гипертоники адаптированы к данному напитку, то он не способствует дальнейшему повышению давления.