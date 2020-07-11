РИАМО - 11 июл. На запад и северо-запад Московской области обрушились ливни, фронт смещается, уже ночью дождь может начаться в Москве, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По западу и северо-западу проходит линия фронта, там наблюдаются локальные грозовые дожди и грозы. Они смещаются на северо-восток. Пока не цепляют Москву, но придут туда ночью», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с воскресенье в регионе начнутся грозы и дожди, которые продлятся практически всю неделю. Кроме того, в середине недели ожидается похолодание до 20 градусов тепла.

На субботу в Московском регионе МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Оно будет действовать до конца суток.