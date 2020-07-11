РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске жители деревни Сертякино во время субботника установили ограждение детской площадки из старых шин и раскрасили их в разные цвета, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу жители деревни Сертякино под руководством старосты Алексея Махова устроили субботник рядом с новой детской площадкой. Сделали заборчик и клумбы из старых шин и раскрасили их разноцветными красками. Получилось ярко и красиво», - говорится в сообщении.

В субботнике приняли участие и маленькие жители деревни.