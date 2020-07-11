РИАМО - 11 июл. В субботу в Рузском округе продолжаются работы по ликвидации последствия разлива реки из-за сильных ливней, уже восстановлен тротуар и крыши нескольких пострадавших домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик и сотрудники «Мосавтодора» приняли участие в ликвидации последствий подтопления в Рузском округе.

«На субботник в Рузу приехали порядка 300 сотрудников «Мосавтодора» со всего Подмосковья. Выполнялись работы по уборке и вывозу мусора, распилке деревьев, также была оказана необходимая помощь жителям - восстанавливали крыши пострадавших домов и заборы», - говорится в сообщении.

Также привели в порядок пострадавший участок улицы Красной, там восстановили тротуар, провели работы по обустройству откоса.

«Мосавтодор» предоставил 25 единиц дорожной техники, а именно самосвалы, погрузчики, бульдозер, экскаваторы.

«Вдоль русла реки Городянка на участке длинной 675 метров проводятся работы по очистке территории площадью 20 925 квадратных метров. Вывезено более 240 кубических метров мусора, поваленных деревьев и кустов», - добавляется в материале.

Еще на улице Красноармейской проводят работы по возведению сооружения для организации проезда через реку Городянка, также через реку обустраивается пешеходный переход в районе дома 2 по Красноармейской улице.

Восьмого июля после сильных ливней в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило приусадебные участки, дома и дороги.