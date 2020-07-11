РИАМО - 11 июл. На сегодняшний день автомобильный трафик в столице вырос на 500 тысяч авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на это есть несколько причин, одна из которых заключается в попытке обеспечить собственную безопасность во время коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы сравниваем июль 2020 и июль 2019 годов. Причины все понятны. Первая причина — потому, что некоторые люди стали пользоваться больше своей личной машиной, второе - меньше стали пользоваться городским транспортом, пересели на личный автомобиль в силу массы причин, в том числе и для того, чтобы обеспечить свою безопасность», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений пассажиропоток на общественном транспорте значительно снизился. Например, в субботу, по данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиропоток на метрополитене оказался ниже на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.