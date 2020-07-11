РИАМО - 11 июл. В ближайший час в Подмосковье ожидаются гроза и шквалистый ветер, непогода сохранится до конца суток, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В ближайший час с сохранением до 00 часов 12 июля 2020 года в Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквал 17-22 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Гражданам по возможности рекомендуют воздержаться от поездок по городу и оставаться дома или на работе. Также нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями и оставаться у рекламных щитов.

Кроме того, водителям советуют парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.