РИАМО - 11 июл. Новым президентом Союза биатлонистов России (СБР) избрали двукратного призера Олимпиады Виктора Майгурова, сообщает Газета.ru.

«Майгуров был избран единогласно. За него проголосовали 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции», - говорится в сообщении.

Он сменил на данном посту Владимира Драчева, который снял свою кандидатуру 10 июля.

В новый состав правления СБР также избраны Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов.