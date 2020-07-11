РИАМО - 11 июл. В нескольких муниципалитетах Московской области проводят рейд «Чистая контейнерная площадка ТКО», он направлен на ликвидацию несанкционированных навалов строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Рейды проводятся во исполнение поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о пресечении несанкционированных навалов крупногабаритных отходов и строительного мусора на контейнерных площадках многоквартирных домов и на территориях частного сектора.

«Общественники во взаимодействии с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют и выносят административные наказания сотням нарушителям, которые сбрасывают несанкционированные отходы: крупногабаритные отходы, диваны, мебель, бытовую технику и строительный мусор на муниципальные контейнерные площадки, предназначенные исключительно для твердых коммунальных отходов», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он уточнил, что на сегодняшний день подобные операции проводятся в городских округах Красногорск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Дмитровский, Домодедово, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Истра

«Работа по выявлению и наказанию «мусорных злодеев» будет продолжена», - подчеркнул министр.

Председатель ассоциации общественного контроля в сфере по обращению с отходами по Московской области Лилия Белова отметила, что уже неделю, начиная с 6 утра каждый день, общественники совместно с областными административными силами сидям в «засаде» и отслеживают «проблемные» площадки с навалами крупногабаритных отходов и строительного мусора.

Она напомнила, что за несанкционированный выброс мусора положен штраф.

«Нам очень хочется, чтобы понятие «мусор» окончательно ушло из нашего обихода и региона, и были только отходы, большая часть из которых была бы использована для вторичной переработки», - добавила Белова.

Данный рейд будут проводить в Московской области на регулярно до окончательного пресечения подобных нарушений. Нарушители будут нести административную ответственность, максимальное наказание за данное правонарушение - до 250 тысяч рублей.