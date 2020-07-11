РИАМО - 11 июл. В субботу пассажиропоток на Московском метрополитене оказался на 25% ниже аналогичного периода прошлого года, но число поездок выросло на 100 тысяч в сравнении с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В то же время пассажиропоток на наземном транспорте оказался на 23% ниже по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в сравнении с прошлой неделей совершено на 10 тысяч поездок больше.

«Ниже на 37% пригородные электрички по сравнению с таким же периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

На электричках в сравнении с прошлой неделей совершено такое же количество поездок.

Уменьшение числа поездок на такси в сравнении с прошлым годом составило 5%. По сравнению с прошлой неделей совершенно на 4 тысячи поездок больше.

На дорогах столицы на 5% выросло общее число личных авто в сравнении с таким же периодом прошлого года, а прирост с прошлой неделей составил 40 тысяч единиц транспорта.

Также в субботу на каршеринге было совершено 50 тысяч поездок.