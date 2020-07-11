РИАМО - 11 июл. Автолюбителям посоветовали по возможности не выезжать на дороги Подмосковья из-за грозы и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

До 21 часа субботы местами по Московскому региону прогнозируется гроза с дождем, порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

«Водителей просим по возможности воздержаться от поездок. Также не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели посоветовали пешеходам на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и у рекламных щитов.