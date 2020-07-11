РИАМО - 11 июл. Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что безумный прием антибиотиков может привести к тяжелым последствиям для здоровья, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что есть врачи, которые назначают антибиотики для лечения вирусных инфекций в профилактических целях. Но это может значительно увеличить случаи бактериальных осложнений.

«Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят», — написал Комаровский в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что существуют заблуждения о необходимости вводить антибиотик внутримышечно, чтобы тот лучше усвоился организмом. Доктор пояснил, что все современные препараты хорошо усваиваются желудочно-кишечным трактом.