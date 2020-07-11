РИАМО - 11 июл. Специалисты и добровольцы уже очистили русло реки Городянки в Рузском городском округе, с места разлива реки было вывезено более 20 самосвалов порубочных остатков и нанесенного водой мусора, сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.

Восьмого июля после сильных ливней в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило приусадебные участки, дома и дороги.

«Подходит к концу обустройство моста через Городянку. Отсыпали щебнем дорогу с выездом на улицу Красную. При помощи техники сформировали русло реки на этом участке», - написал Пархоменко в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что для помощи в ликвидации ЧП в Рузский округ приехали люди с разных концов Московской области. С утра на Красноармейской улице работали жители Красногорска, Можайска, Истры, Одинцова, Домодедова, Волоколамска, Клина, Кубинки, Лобни и других городских округов.

«Проявили неравнодушие не только наши соседи: в работах по расчистке завалов принимали участие сотрудники администрации и муниципальных учреждений Лобни», - добавил глава округа.

Для людей, работающих на месте ликвидации последствия ЧП, организовано горячее питание.