РИАМО - 11 июл. В выходные в 42 муниципалитетах Московской области проведут 70 ярмарок, там будет организовано 2972 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических. Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В городских округах Ленинский, Ступино и Егорьевск проведут тематические ярмарки «Сад-огород». На них покупатели смогут выбрать товары сельхозназначения, садовый инвентарь, саженцы, рассаду, посадочный материал, инструменты для обработки земли и многое другое.

В городских округах Шатура и Рузский пройдут тематические ярмарки «День семьи, любви и верности», в Волоколамске – «Дары лета», в Химках – «Летняя ярмарка», в Кубинке – «Товары регионов России».

На ярмарках продавцы предложат широкий ассортимент сезонных ягод, фруктов и овощей, фермерской продукции. Они также представят хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, домашние сыры, сувениры, подарки, изделия народных промыслов и так далее.

В Электростали проходит социальная ярмарка «Ценопад». По низкой цене там можно закупить вишню, черешню, клубнику и еще 26 наименований.

«Чтобы защитить посетителей от короновирусной инфекции, организаторы нанесут разметку, установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках», - добавил Разин.