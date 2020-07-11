РИАМО - 11 июл. В подмосковных Химках начал работать сервис аренды электросамокатов Urent, для проката доступны 500 самокатов, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«В этом сезоне Urent выставит в Химках 500 самокатов. С помощью кикшеринга жители города смогут с комфортом передвигаться по городу и паркам, без пробок добираться до основных узлов общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Стоимость аренды электросамоката составляет 5 рублей в минуту. Пользователь сможет арендовать два самоката с одного аккаунта – для друзей или членов семьи.

«Химки – город инновационный, поэтому все популярные тренды мы стараемся здесь реализовывать. <…> Одним из первых в Московской области мы в Химках открыли первый сервис по прокату самокатов. У нас есть больше 20 километров велодорожек, по которым можно ездить. И много парков, где будут также предлагаться в аренду эти самокаты», – сказал замглавы городского округа Химки Родион Левочка.

Сервис URent был запущен в конце 2018 года и изначально позволял взять в аренду электросамокаты в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В Москве Urent запустили в июне.