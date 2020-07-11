РИАМО - 11 июл. На столичных природных территориях начали цвести редкие растения, все они занесены в Красную книгу Москвы, поэтому их нельзя срывать, за ними организовано наблюдение, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столичные природные территории в июле украсило множество цветов. Многие из них хорошо знакомы москвичам, но не все знают их правильные названия и то, какие растения срывать строго запрещено. Редкие для города цветы занесены в Красную книгу и за ними организовано наблюдение», - говорится в сообщении.

Например, в надзорном списке Красной книги Москвы находится нивяник обыкновенный. Эти цветы часто путают с ромашками. Но в отличие от аптечной ромашки эти растения семейства астровых более крупные. Русское название цветка происходит от слова «нива».

Пупавка красильная тоже похожа на ромашку, но полностью желтого цвета. Красильной ее назвали из-за способности красить одежду. Встретить цветы можно на пустырях, засушливых лугах, вблизи жилых домов и дорог.

Также к редким видам в Москве относится земляника зеленая, ее еще называют клубника луговая. Она тоже занесена в Красную книгу под третьей категорией. Название растение получило от слова «клуб», означающего «шаровидный, круглое тело» — за ягоды такой формы.

Синюха голубая часто используется в народной медицине, но в Москве численность этих цветов постоянно сокращается, поэтому в Красную книгу они занесены под второй категорией. Это яркое растение может быть синего, голубого и даже фиолетового цвета.

Все эти растения находятся под охраной, поэтому любоваться ими можно только на природных территориях, но срывать цветы или вытаптывать почву вокруг них нельзя.