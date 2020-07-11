РИАМО - 11 июл. Кабинет министров РФ принял проект распоряжения, согласно которому из бюджета страны в этом году будут выделены средства на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинских работников, сообщает Газета.ru.

Данные средства будут выделены из резервного фонда кабмина страны.

«Они пойдут на оплату отпусков и компенсации не только медицинских работников, но и других лиц, которые уже получали в текущем году стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач), особые условия труда и дополнительную нагрузку», - говорится в сообщении.

Также в России правительство одобрило выделение 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.