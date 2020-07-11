РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июл. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили два новых случая Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 655 человек, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 188 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 60 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 40 625 человек выписали домой из стационаров, 996 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 655 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуется носить маски.

Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.