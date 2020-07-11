РИАМО - 11 июл. В Москве только в 2019 году построено и введено в эксплуатацию более 300 детских площадок, многие из них оригинальны и интересны для малышей, например, самый большой игровой комплекс в стране работает в Парке Горького, там дети могут узнать, что такое звук, цвет, разобраться в формах и фактурах предметов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Площадку «Салют» открыли в 2018 году. Она объединила девять разных пространств для игр и творчества. Здесь можно поиграть с песком и водой, узнать, что такое звук, цвет, разобраться в формах и фактурах предметов. На площадке создали условия для сюжетных, предметных, подвижных и даже полуэкстремальных и экспериментальных игр. Разные зоны задействуют все органы чувств», - говорится в сообщении.

Детскую площадку на Хадынском поле после обновления по программе «Мой район» посвятили авиации. В ее центре установлен аэроплан — игровой комплекс с лесенками, горками и «крутилками». Голубое прорезиненное покрытие напоминает небо, а искусственные холмы — облака.

Для тех, кто постарше в парке обустроили профессиональный скейт-парк площадью 2 тысячи квадратных метров. На нем установлен диджейский пульт. Каждый скейтбордист может встать за него и поставить свою любимую музыку, чтобы выполнять под нее трюки или просто кататься.

На интерактивной площадке в детском парке имени Прямикова можно проводить различные опыты. Дети в нем с удовольствием возятся с водой и песком и одновременно изучают законы физики. Для этого на площадке есть винт Архимеда, весы, чаши и водоотводные каналы.