РИАМО - 11 июл. На Варшавском шоссе ликвидирована утечка воды, которая произошла при проведении гидравлических испытаний в одном из домов, на данный момент движение транспорта восстановлено полностью, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосводоканала».

«Сегодня в 12:50 при проведении гидравлических испытаний по адресу Варшавское шоссе, дом 32, произошел разлив воды. На место оперативно прибыли аварийные бригады АО «Мосводоканал», которые в течение 20 минут ликвидировали утечку», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время движение транспорта восстановлено, разрушений проезжей части нет, потребители не отключались.

Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, их главная задача - выявление ненадежных участков инженерных систем, которые ремонтируются.