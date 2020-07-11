РИАМО - 11 июл. Ученые из Китая установили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции, передает Газета.ru.

«Специалисты пришли к таким выводам, анализируя истории болезни более 600 жителей города Ухань, которые были госпитализированы с 24 января по 10 февраля», - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем остальные заболевшие.

В то же время специалисты отмечают, что скорее всего не все люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, потому что число пациентов с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, а, по имеющимся данным, в КНР диабетом болеют только 12%.

Ученые подчеркнули, что высокий уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.

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11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.