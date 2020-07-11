РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июл. На озере Бабошкино в Балашихе субботу в ходе профилактического патрулирования спасателей раздали отдыхающим около 700 информационных листовок, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Цель таких профилактических мероприятий - предупреждение происшествий, связанных с гибелью на воде, снижение несчастных случаев на водных объектах, а также напоминание о том, что не стоит забывать об элементарных правилах личной гигиены.

«В ходе рейда 11 июля госинспектор восточного отделения Центра ГИМС МЧС России по Московской области Виктор Борисов, спасатели ПСЧ-201 ГКУ МО «Мособлпожспас», центра ГОЧС Балашихи, полицейские и наши волонтеры - молодогвардейцы Балашихи, провели информационно-разъяснительный рейд с отдыхающими по безопасности на водных объектах», - сказал старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков.

Он добавил, что в этот день также работали мобильные комплексы информирования и оповещения населения, где демонстрировались профилактические ролики о противопожарной безопасности и правилах поведения на воде.

«В ближайшее время проведем рейд на озеро Дивное в микрорайоне Заря, а также на других водоемах Балашихи. В течение лета и начале осени будем привлекать мобильный комплекс и продолжать информировать население, чтобы люди знали об окружающих опасностях, собственных возможностях и действовали грамотно», - подчеркнул Унжаков.

По словам начальника управления ГО и ЧС Центра ГОЧС Балашихи Михаила Аксенова, перед началом пляжного сезона была создана комиссия по проверке готовности мест организованного купания людей на водных объектах Балашихи и соответствия необходимым требованиям.

«В этом году функционирует девять официальных мест отдыха у водоемов в городском округе. Из-за позднего начала пляжного сезона люди конечно засиделись дома и теперь пытаются наверстать упущенное. Чтобы не допустить беды, мы призываем к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде», - подчеркнул Аксенов.