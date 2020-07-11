РИАМО - 11 июл. Пожар потушили в строении на улице Карла Маркса в Раменском, на месте ЧП работали 105 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Первое сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:46.

«В 13:52 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 14:.45- ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 32 единицы техники, 105 человек, из них от МЧС: 37 человек и 13 единиц техники.