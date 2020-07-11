РИАМО - 11 июл. В Можайском городском округе после ливней остаются подтоплеными 24 приусадебных участка и 13 дачных домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В результате сильных ливней, прошедших 8 июля, было подтоплено 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.

«По состоянию на 15:00 11 июля подтоплено 24 приусадебных участка и 13 дачных домов. Привлекаемые силы и средства: 34 человека и 10 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты устраняют засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов, в которые осуществляется вывод дренажных вод. также в Можайском округе производится перекачка вод из подтопленных участков на естественные уклоны рельефы местности.