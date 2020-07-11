РИАМО - 11 июл. Последний тест на коронавирсную-инфекцию у певицы Антиы Цой оказался отрицательным, ее планируют выписать из больницы, сообщает Газета.ru.

Артистку доставили в больницу с коронавирусной инфекцией 30 июня.

«Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на Covid оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная», — сообщила Цой в своем аккаунте в Instagram.

По словам певицы, ей в скором времени проведут компьютерную томографию грудной клетки, а уже 13 июля ее могут выписать домой.