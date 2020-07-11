РИАМО - 11 июл. В Московской области с 15:00 и до 21:00 в субботу ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«С 15 до 21 часа 11 июля местами по Московской области и городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12- 17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Гражданам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По возможности рекомендуют воздержаться от поездок по городу и оставаться дома или на работе. Не стоит укрываться под деревьями и оставаться у рекламных щитов.

Также водителям советуют парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.