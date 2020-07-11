РИАМО - 11 июл. В столице запустили марафон «Мечта Сони Рыбиной», пассажиры столичного транспорта смогут оплатить отложенную поездку для тех, у кого не хватает денег на билет, для этого выпустили 5 тысяч карт «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

Дополнительную поездку можно будет оплатить в кассе метро - ее запишут на «подвешенную» карту «Тройка», по аналогии с «подвешенным» кофе. Если у человека нет денег на проезд, он сможет попросить «подвешенную» «Тройку» в кассе.

«Помочь другому человеку очень просто — вам нужно лишь оплатить в любой кассе метро отложенную поездку. Ее запишут на тематическую «Тройку», которая выручит того, кому не хватает на проезд. Для этого мы выпустили 5 тысяч специальных карт. Давайте вместе делать мир добрее», - говорится в сообщении.

Акцию посвятили девочке из Петербурга, которая мечтала о том, чтобы каждый человек мог поехать куда угодно, даже если у него нет денег. Она хотела, чтобы на остановках висели объявления с монетками, и, если человеку нужно воспользоваться транспортом - он может оторвать ее и оплатить проезд.

Соня Рыбина умерла в 10 лет от рака. Ранее ее родители и благотворительный фонд организовали подобную акцию в Петербурге. Теперь ее проводят в Москве.