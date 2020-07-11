РИАМО - 11 июл. На территории столицы местами с 15 до 21 часа в субботу ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», - говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовали укрыться в капитальных строениях, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.

Водителям посоветовали припарковать свое авто подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости москвичи могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу: 8 (495) 637-22-22.