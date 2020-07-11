РИАМО - 11 июл. Пожар произошел в строении по адресу: Раменский городской округ, улица Карла Маркса, дом 5, по состоянию на 13:52 возгорание локализовали на площади в 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении», - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовано 32 единицы техники, 105 человек, в том числе от МЧС 37 человек и 13 единиц техники.