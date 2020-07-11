РИАМО - 11 июл. Сотрудники полиции подмосковных Химок задержали подозреваемую в краже с банковской карты 240 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили денежные средства с расчетных счетов ее банковских карт. Сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлена и доставлена в дежурную часть отдела полиции 31-летняя жительница Солнечногорска», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».