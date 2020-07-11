РИАМО - 11 июл. В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России в Волоколамском городском округе сотрудники полиции обнаружили квартиру, в которой на миграционный учет расставлены восемь иностранных граждан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что 29-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет восемь иностранных граждан, но места для их временного проживания не предоставила. По данному факту возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Добавляется, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.