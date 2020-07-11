РИАМО - 11 июл. На трассе М-8 в Сергиево-Посадском округе мотоцикл столкнулся с трактором, в результате инцидента погибла девушка, управляющая мотоциклом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По предварительным данным сегодня около 11:20 на 86 километре автодороги М-8 «Холмогоры», водитель мотоцикла совершила попутное столкновение с трактором. В результате ДТП погибла девушка 1987 года рождения, управлявшая мототранспортным средством», - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.