РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В городском округе Подольск за двое суток зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 3 759 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«В городском округе Подольск за двое суток выявили еще 19 случаев. Всего в округе 3 759 заболевших», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10 мая, в Подольске за сутки выявили 14 случаев заболевания коронавирусом.
Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.
Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.
- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.
- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.
- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.
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