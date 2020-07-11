РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В городском округе Подольск за двое суток зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 3 759 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за двое суток выявили еще 19 случаев. Всего в округе 3 759 заболевших», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 мая, в Подольске за сутки выявили 14 случаев заболевания коронавирусом.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.